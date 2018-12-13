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Меланья Трамп рассказала, как президент США принимает решения

Политика

Супруга Трампа призналась, что не всегда согласна с его тоном

Меланья Трамп рассказала, как президент США принимает решения
Меланья Трамп во время присяги своего супруга

Вашингтон, 13 декабря 2018, 09:35 — REGNUM  Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья дает мужу советы, однако решения он всегда принимает сам. Об этом первая леди США рассказала в интервью телеканалу Fox News.

«Я даю моему мужу честный совет и свое мнение. Иногда он слушает, а иногда нет», — сказала Меланья Трамп.

Она отметила, что следит за новостями, насколько это возможно, и находится в курсе основных событий. Супруга президента призналась, что не всегда согласна с его тоном. Однако Трамп ежедневно борется за США и их народ, и, как боец, сам принимает решения и оценивает последствия.

Меланья Трамп добавила, что предсказала мужу победу, если он снова решит бороться за президентское кресло. Она заявила, что знает его и то, как он находит контакт с людьми.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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