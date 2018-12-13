Политика закручивания гаек: о введении штрафов за неуважение к государству

Барнаул, , 09:18 — REGNUM Инициатива о штрафах за распространение в СМИ и в интернете выраженной в неприличной форме критики властей, озвученная депутатами и членами Совета Федерации, является избыточной, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»).

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму, он пояснил:

«Такое впечатление, что Госдума слишком увлекается запрещающими и ужесточающими законами. Так она реагирует на рост недовольства населения внутренней политикой. Но политика закручивания гаек — это борьба не с причинами, а с последствиями.

Вместо того чтобы бороться с тем, что вызывает раздражение людей — социальным неравенством и коррупцией, власть пытается остановить проявления этого раздражения. Ничего кроме еще большего роста недовольства это не даст».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы РФ Дмитрий Вяткин предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях поправки об ответственности за распространение материалов, выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.

По мнению Андрея Клишаса, в законодательстве уже сейчас предусмотрена административная и уголовная ответственность за проявление неуважения в общественных местах, но интернет, по его мнению, тоже является общественным пространством.

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