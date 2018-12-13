В Пекине прошли похороны бывшего члена Центрального военного совета КНР

Пекин, , 09:06 — REGNUM Похороны бывшего члена Центрального военного совета Китая прошли 12 декабря в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Бывший заместитель главы, ныне упраздненного главного политического отдела Народно-Освободительной армии Китая Ван Жуйлинь скончался 8 декабря в возрасте 89 лет. Ван также был секретарем при экс-главы Поднебесной Дэн Сяопине.

Проводить в последний путь Вана и почтить его память пришли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцзян и начальник Канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу помимо прочих.

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