Четверг, 13 Декабря 2018 года
10:07:51 МСК

В Пекине прошли похороны бывшего члена Центрального военного совета КНР

Политика

Ван Жуйлинь скончался 8 декабря в возрасте 89 лет

Пекин, 13 декабря 2018, 09:06 — REGNUM  Похороны бывшего члена Центрального военного совета Китая прошли 12 декабря в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Бывший заместитель главы, ныне упраздненного главного политического отдела Народно-Освободительной армии Китая Ван Жуйлинь скончался 8 декабря в возрасте 89 лет. Ван также был секретарем при экс-главы Поднебесной Дэн Сяопине.

Проводить в последний путь Вана и почтить его память пришли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцзян и начальник Канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу помимо прочих.

Читайте ранее в этом сюжете: На Тайване ушел из жизни бывший вице-председатель партии Гоминьдан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Некрологи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить