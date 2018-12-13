Глава Индонезии совершит рабочий визит в провинцию Аче

Джакарта, , 08:55 — REGNUM Целых 2758 человек военнослужащих и полицейских готовы обеспечить безопасность президента Индонезии Джоко Видодо во время рабочего визита в провинцию Аче с 13 по 14 декабря 2018 года, сообщает Antaranews.

Известно, что глава государства прибудет в Аче 13 декабря, чтобы заложить первый камень в строительство дороги Банда Аче — Сигли в Бланг-Бинтанге.

Сообщается, что президент будет окружен тремя кольцами безопасности. Третий круг, внешний, будет состоять из военных, второй — полиции и первый — личная служба безопасности президента.

Напомним, также, как в индонезийской провинции Папуа, в Аче процветают сильные сепаратистские настроения. Серьезные столкновения Вооруженных сил Индонезии с движением «Свободный Аче» начались в 1989 году. Повстанцы потребовали у индонезийского правительства ввести закон шариата на территории провинции. В 2005 году боевики и правительственные силы заключили мирный договор.

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