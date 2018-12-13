«Дочка» УК «Колмар» намерена создать в Якутии новые турпродукты

Якутск, , 08:51 — REGNUM Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии подпишет документ о сотрудничестве с туристической компанией «Колмар-Тур». Заключение письменной договорённости о намерении совместно развивать туризм состоится в Москве в ходе деловой сессии «Туристические продукты Республики Саха (Якутия): Новый вектор развития», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Подписание соглашения пройдёт в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Цель документа — налаживание сотрудничества министерства предпринимательства, торговли и туризма республики с дочерней компанией угледобывающего предприятия «Колмар» — «Колмар Тур».

Соглашение подразумевает организацию совместных туристических маршрутов и выставок, а также реализацию проектов, цель которых — увеличение потока туристов в Якутию. Кроме того, документом обозначена задача развивать в республике туроператорскую деятельности по в сфере въездного туризма республики.

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«Якутия — это благодатный край для туристов, ведь именно здесь сохранилась абсолютно нетронутая дикая природа в своем первозданном виде, погрузиться в неё — уникальная возможность для современного человека. Это край дикой природы, национальных сел, оленьих упряжек и ездовых собак, великих рек, тайги и тундры, алмазов и золота! Безусловно, в направлении туризма много работы, и мы уверены, что сотрудничество с ТИЦ Якутия позволит укрепить туристские связи», — считает председатель Совета директоров компании «Колмар Груп» Анна Цивилёва.

Она подчеркнула, что основными целями компании «Колмар-Тур» являются развитие туроператорской деятельности по внутреннему и въездному туризму в России, преимущественно на территории Якутии.

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«Благодаря меморандуму в Якутии появятся новые туристские продукты и будут приняты совместные меры по продвижению туристских возможностей региона, созданы условия для максимально полного использования потенциала территорий нашего региона для развития туризма. Важно, что в документе отражены меры по стимулированию участников туристической отрасли Якутии», — подчеркнула министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких.

Как сообщало ИА REGNUM, в инвестиционном послании главы Якутии туристко-рекреационный сектор Якутии назван одним из драйверов экономики республики. Помимо него, двигателем экономики региона его глава видит также транспортно-логистический сектор, а также сферы информационных технологий, креативной экономики и экономики знаний, лесопромышленную, агропромышленную и биотехнологическую отрасли.