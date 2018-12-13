На Украине запретили «Поэзию серебряного века»

Киев, , 08:23 — REGNUM На Украине запретили 26 российских книг, сообщает 12 декабря пресс-служба государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Согласно сообщению, под запрет попали несколько детских книг, «пропитанных коммунистической идеологией», детская энциклопедия, а также детективы Дарьи Донцовой и книга о правильном питании.

Помимо этого, под запрет попала и антология «Поэзия серебряного века», в которой украинские «эксперты» обнаружили «реабилитацию Сталина»: в книге была напечатана поэма Осипа Мандельштама о Сталине.

Как ранее передавало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в 2014 году местные власти начали активно насаждать в общественном сознании ненависть к России и русским вообще, а также запрещать все, что связано с русской или советской культурой.