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На Украине запретили «Поэзию серебряного века»

Политика

В книге содержалась поэма о Сталине

Киев, 13 декабря 2018, 08:23 — REGNUM  На Украине запретили 26 российских книг, сообщает 12 декабря пресс-служба государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Согласно сообщению, под запрет попали несколько детских книг, «пропитанных коммунистической идеологией», детская энциклопедия, а также детективы Дарьи Донцовой и книга о правильном питании.

Помимо этого, под запрет попала и антология «Поэзия серебряного века», в которой украинские «эксперты» обнаружили «реабилитацию Сталина»: в книге была напечатана поэма Осипа Мандельштама о Сталине.

Как ранее передавало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в 2014 году местные власти начали активно насаждать в общественном сознании ненависть к России и русским вообще, а также запрещать все, что связано с русской или советской культурой.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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