Зарплаты в мэрии Екатеринбурга не повысят после окрика из Москвы

Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM Администрации Екатеринбурга и лично главе города Александру Высокинскому не будут экстремально повышать зарплату — чиновники ограничатся её индексацией на 4,5%. Такое устное решение приняли депутаты городской думы на консультации с мэром, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сэкономленные таким образом деньги — 356 млн рублей — теперь планируется направить на капитальные ремонт школ города. Однако сделают это не ранее мая 2019 года, когда будет проведена корректировка городского бюджета.

Пока никакого документа, фиксирующего договорённость, не подписано. Окончательное решение зафиксируют только 25 декабря на заседании городской думы, заявил корреспонденту ИА REGNUM источник в органе местного самоуправления.

Напомним, «непопулярная мера» по резкому повышению зарплат в администрации города была окрикнута с Москвы — отменить решение призвал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Почти сразу же за этим к требованию присоединился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уже сказал, что не будет противоречить данным призывам. «Можно, конечно, сказать, что мы самостийные, и не дождаться федеральных трансфертов, денег на развитие», — подчеркнул Высокинский.

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