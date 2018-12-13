«Желтые жилеты» в Польше: фермеры провели демонстрацию «по-французски»

Варшава, , 08:17 — REGNUM Польские фермеры, одетые в желтые жилеты, вдохновленные протестами во Франции, в течение нескольких часов перекрывали дорогу в Варшаву, чтобы обратить внимание правительства на заводчиков, которые пострадали от африканской чумы свиней, сообщает Le Figaro.

«Мы протестуем как во Франции, как «желтые жилеты», потому что мирные акции протеста, проведенные до сих пор, не дали никаких результатов», — рассказал один из участников акции Матеуш Качперкевич.

По его словам, около 300 человек приняли участие в движении в Брвинуве, примерно в тридцати километрах от Варшавы. Однако сотрудники милиции, которые пришли убедить демонстрантов освободить дорогу, также были одеты в желтые жилеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше с африканской чумой свиней борются примерно с 2013—2014 гг. В январе 2018 года было зафиксировано 323 случая инфекции.

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