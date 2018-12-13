Экспедиция по поиску «Титаника» в 1985 году выполнила спецзадание ВМС США

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Поиски затонувшего в Атлантическом океане лайнера «Титаник» были прикрытием для операции Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом со ссылкой на слова американского океанографа Роберта Балларда сообщает телеканал CBS.

По словам Балларда, в 1985 году обнаружившего разломленный корпус затонувшего океанского лайнера, финансирование экспедиции по поискам «Титаника» он получил от военно-морского ведомства США — с одним условием. Заместитель начальника военно-морских операций ВМС США Рональд Танманн предложил вначале отыскать затонувшие в 1960-е годы американские подлодки Thresher и Scorpion.

Исследователь отметил, что ему удалось обнаружить субмарины, но для поиска «Титаника», затонувшего 15 апреля 1912 года, у него осталось лишь 12 дней. За четверо суток до окончания экспедиции Балларду удалось обнаружить пассажирский лайнер на глубине 3750 метров.

Напомним, 23 октября стало известно, что британская судоходная компания Blue Star Line намеревается в 2022 году запустить круиз на борту «Титаника». Но не того, который уже 116 лет покоится на дне Атлантики, а его копии — «Титаник II».

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