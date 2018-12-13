«Политическое неповиновение»: протест на Дальнем Востоке будет нарастать

Хабаровск, , 09:31 — REGNUM Все попытки дальневосточного блока правительства России наказать «мятежный» Хабаровский край, который, по сути, никаким «мятежным» не является, дают прямо противоположный эффект. Не станет ли следующим шагом изъятие купюры достоинством 5 тысяч рублей, на которой изображен Хабаровск? Об этом уже говорят.

По мнению директора консалтинговой группы «Ермилов и партнёры», регионального представителя Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниила Ермилова, непродуманные действия власти приводят к ситуации, которую в политологии именуют «политическим неповиновением». Чем больше власть будет совершать подобных ошибок, тем сильнее будет гражданский протест. Зачем власть раскачивает лодку, в которой сама же и сидит, вместе с экспертом разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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Указа президента о переносе административного центра ДФО из Хабаровска во Владивосток пока нет. А публикаций и разговоров на эту тему уже хоть отбавляй. О переносе столицы из Хабаровска во Владивосток говорили давно, причём разговор всегда начинали именно федеральные структуры. В 2012 году с этой идеей выступал в то время первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов. Но тогда дело закончилось «голосовалками» в интернете, которые устраивали приморские и хабаровские СМИ. Никто особо не ссорился, инициатива никого особенно не злила. Поговорили и разошлись.

Совсем иначе складывалась ситуация в сентябре 2018 года, когда, видя, что выборы проигрывает выдвиженец «Единой России» и действующий на протяжении девяти лет губернатор Вячеслав Шпорт, хабаровчан стали пугать потерей «столичного» статуса. В ответ жители региона заявляли, что никакой пользы от этого статуса они и так не видят, а плохие дороги, больницы, школы и прочее, наоборот, видят. И проголосовали против поддержанного властью Шпорта, отдав почти 70% голосов во втором туре выдвиженцу ЛДПР Сергею Фургалу.

В сентябре же из PR-штабов Приморья в сторону «столичного» Хабаровска сыпалось порой откровенное хамство. Достаточно вспомнить ролик «Голосуй или вали в Хабаровск», на экране при этом появлялись убогая телега и разбитая дорога.

Хабаровчане реагировали симметрично, писали в комментариях:

«Как жаль, что ни федеральный университет, ни филиал «Мариинки», Эрмитажа и прочего так и не смогли сделать из приморцев цивилизованных людей».

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Даже когда назначенный президентом врио губернатора Приморья Олег Кожемяко озвучил опять идею переноса — это воспринималось нормально: «он и обязан хотеть всего лучшего для своего региона».

Но идею поддержал, причём очень активно, дальневосточный полпред Юрий Трутнев. Теперь же идея обретает реальные черты.

В симпатизирующих полпреду СМИ и телеграм-каналах появляются публикации о том, что Хабаровск ждут забвение и стагнация.

Например, телеграм-канал «Приморский политолог» написал:

«Владивосток станет центром, новой столицей Дальневосточного федерального округа, а Хабаровск будет окончательно отодвинут на периферию ДФО».

Таких публикаций много. Все они оскорбляют хабаровчан до глубины души. Но не только хабаровчан — крайнее раздражение высказывают сегодня практически все дальневосточные регионы.

Что еще придумают федеральные чиновники, отвечающие за развитие Дальнего Востока? Изымут из обращения пятитысячную купюру, на которой изображен Хабаровск? И к чему это приведёт?

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«Все подобные действия федеральных властей, а особенно так называемый перенос так называемой «столицы» ДФО, приводят сегодня к тому, что на Дальнем Востоке мы наблюдаем совершенно уникальную ситуацию. Есть такой термин: «политическое неповиновение». Нет, никаких революций не будет, люди на Дальнем Востоке не хотят революций. Но вот это политическое неповиновение — оно нарастает и будет нарастать. Люди будут голосовать против любых решений федеральной власти, против любых кандидатов от федеральной власти. Никакая пропаганда не будет работать. Просто наступил момент, когда уже работает установка: «ничего не хочу, ни машину, ни шубу, ни квартиру, отболело, надоело, просто хочу, чтобы вот «этих» не было». Происходит и еще одна уникальная ситуация: сплочение дальневосточников вокруг Дальнего Востока, если можно так выразиться. А центром этого сплочения все больше и больше становится Хабаровск. Федеральная власть в итоге оказалась на Дальнем Востоке в положении «цугцванг» — в которой любой её последующий ход ведёт только к ухудшению её позиций», — считает Даниил Ермилов.

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Крайне грубый ход с переносом «столицы» ДФО, словно нарочно обставленный как месть за «неправильные» выборы губернатора, (а именно так и восприняли это хабаровчане), стал для дальневосточников тем самым кличем, который во все времена, начиная с царской России, отлично способствовал народному сплочению в суровом краю:

«Наших бьют!»

И вот уже социальные сети полны слов поддержки хабаровчанам, хабаровчане пишут, что это еще больше убедило их в верности выбора губернатора, жители Камчатки и Сахалина, которым выборы губернатора еще предстоят, пишут:

«Равнение на Хабаровск! Они смогли и мы сможем! Не сдаёмся, ребята!»

Этого хотели добиться федеральные чиновники, отвечающие за Дальний Восток, придумавшие ход с переносом административного центра и обставившие его как «наказание» жителей целого региона? Хотели наказать, а получилось — оскорбить.

Хабаровчане оскорблены так, как не были оскорблены даже во время крушения СССР, когда их тоже ведь не спросили.

«У нас на работе все очень расстроены, возмущены! У нас, как нам говорят, демократическая страна? Да?! Тогда почему нужно унижать огромный регион из-за того, что каким-то чиновникам не понравились выборы? Это просто безумие какое-то!» — написала жительница Хабаровска в социальной сети.

«Чиновники, которые устроили вот это вот «шоу» с переносом «столицы», зачастую не имеют качественного образования. Об этом, кстати, не так давно, на Гражданском форуме, сказал Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России. Тот случай, когда с ним нельзя не согласиться — у нас во власти очень мало людей с качественным образованием. А на Дальнем Востоке, даже учитывая отток населения, все еще очень много людей с качественным, я бы сказал, элитарным, советским образованием. Сюда же в советские времена съезжалась вся интеллектуальная элита, выпускники ведущих вузов страны. И вот эти новые «эффективные менеджеры», которые сегодня управляют развитием Дальнего Востока, они никогда не смогут убедить этих, хорошо образованных, людей в том, что их действия верны. Потому просто, что все их действия — не верны. Хорошо образованных людей, пусть и не имеющих каких-то узких знаний в экономике, невозможно убедить в том, что действия властей по отношению к ДФО верны. Они думать умеют, эти люди. Ситуация на Дальнем Востоке, повторю, очень нехорошая, крайне нехорошая, я бы сказал. Федеральная власть этого то ли не видит, то ли видеть не желает», — добавил эксперт.

К сказанному стоит добавить, что «неправильный» хабаровский губернатор Сергей Фургал ведет себя в этой ситуации очень корректно и никакой протест возглавлять не намерен. И это — несмотря на поистине грандиозную информационную атаку, которая обрушилась на него в последние два месяца. В социальных сетях и мессенджерах от имени Фургала создаются «фейковые» аккаунты, обещающие от имени губернатора снизить с января 2019 года цены на бензин, тарифы на ЖКХ и так далее. Сергей Фургал даже вынужден был официально опровергнуть подобные вбросы:

«От моего имени в социальных сетях кто-то распространяет ложную информацию. Темы самые злободневные — снижение цен на бензин, тарифов ЖКХ, стоимости квадратного метра жилья и процента по ипотеке. Причем некоторые из этих «обещаний» я обещаю исполнить якобы до Нового года! Данная информация не соответствует действительности. Таких заявлений я не делал. Цены на бензин регулируются федеральным центром, А повышения тарифов ЖКХ выше установленных федеральным центром 1,7% — не предвидится», — написал Сергей Фургал в своём инстаграм.

В ответ — сотни комментариев:

«Сергей Иваныч, знали, на что идем, знали, что будут вредить. Мы с вами! Держимся!»

А есть и такие:

«Хабаровск, Сахалин с тобой! На вас смотрит весь Дальний Восток! Не сдаваться!»

Этого добивались «передвигатели столиц»?

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Как сообщало ИА REGNUM, перенос административного центра ДФО из Хабаровска во Владивосток на фоне стремительно ухудшающегося социально-экономического положения дальневосточных регионов, падения доходов людей, нарастающего оттока населения крайне негативно восприняли во всех регионах ДФО. На Камчатке «перенос» назвали «блажью зарвавшегося чиновника», говоря о дальневосточном полпреде Юрии Трутневе. Депутат Заксобрания Камчатского края Михаил Пучковский заявил, что в московских структурах, отвечающих за развитие ДФО, нет людей с государственным мышлением:

«Нет там государственников. Весь Дальний Восток уже прекрасно понял, что единственное желание полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева — наказать Хабаровский край за то, что там жители не выбрали губернатором единоросса Вячеслава Шпорта. Оставим в покое морально-этические аспекты такого поведения полпреда, хотя это еще предстоит осознать для понимания масштабов катастрофы. Но ведь сегодня подконтрольное Трутневу Минвостокразвития говорит о том, что готово предоставить Владивостоку субсидии на создание в новой столице ДФО парков, набережных и прочей инфраструктуры! То есть вот на все эти глупости — деньги есть? А на реальные дела — нет?!» — возмутился парламентарий.

Якутский политолог Виталий Обедин считает, что перенос «столицы» ДФО сродни переименованию аэропортов:

«Переименование аэропортов, деление регионов по специализациям, теперь вот перенос столицы… Что угодно, лишь бы не решать реальные проблемы ДФО. Или решать. Но не проблемы жителей, а проблемы отдельных «человеков», у которых не получается с наскоку в назначенный кабинет въехать», — сказал эксперт.