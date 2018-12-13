Организация американских государств осудила прилет Ту-160 в Венесуэлу

Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Размещение российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле якобы нарушает конституцию этой страны, об этом говорится в заявлении Организации американских государств (ОАГ), опубликованном на сайте организации.

Как говорится в заявлении, генеральный секретариат ОАГ с «глубокой обеспокоенностью» отмечает поступающие новости из Венесуэлы о том, что на территории этой страны могут находиться самолеты РФ, которые способны нести ядерное оружие.

«Присутствие этой иностранной военной миссии нарушает конституцию Венесуэлы», — говорится в сообщении.

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Напомним, 10 декабря в Венесуэле приземлились два самолета Ту-160 ВКС России, а также самолеты Ан-124 и Ил-62. Российские самолеты прилетели для проведения совместных полетов с венесуэльскими коллегами.

В свою очередь Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку российских самолетов «разбазариванием средств двумя коррумпированными правительствами». Власти РФ раскритиковали Помпео за неуместное и непрофессиональное заявление.

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