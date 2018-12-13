Президент Танзании подписал проект по развитию производства электричества

Додома, , 07:37 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули объявил о необходимости принятия крупного проекта Джорджа Стиглера по производству электричества, сообщает BBC Swahili.

12 декабря президент Магуфули подписал договор с партнерами проекта из Египта, которые приехали на его подписание вместе с премьер-министром своей страны.

Этот шаг был предпринят после 40 лет исследования реки Руфиджи, которая, как выяснилось, может производить до 2100 мегаватт электричества. По прогнозам, река сможет производить электроэнергию еще 60 лет. Исследование началось еще при президенте Джулиусе Ньерере.

Проект планируется осуществить на собственные средства граждан Танзании в количестве 6,5 триллиона танзанийских шиллингов (около 2,9 миллиарда долларов США).

Компания, которая осуществит проект, из Египта.

«Этот проект требует совсем не много средств, по сравнению с другими проектами по производству электричества, единица, произведенная с помощью воды, стоит 36 танзанийских шиллингов, атомная — 65, единица, произведенная солнечной энергией — 103,5, энергией ветра — также 103,5, а электричество, полученное от природного газа, обойдется в 147 шиллингов за единицу, в то время как единица, полученная от нефти — 426 шиллингов. Так что, разница между водой и другими способами производства значительна», — сказал президент Магуфули.

Несмотря на выгоду, против проекта выступили экологи и движения за защиту окружающей среды, как местные, так и за пределами Танзании. Они считают, что строительство на реке Руфиджи нанесет урон живым существам и людям, живущем в районе реки.

Всемирный фонд защиты дикой природы (WWF) выпустил доклад, в котором описал возможные последствия для окружающей среды:

«Снизится плодородие почвы в дельте Руфиджи, а также количество рыбы в самой реке, что изменит жизни 200 000 местных жителей к худшему», — говорится в документе.

На доводы экологов ответил президент Магуфули:

«Электричество, полученное с помощью воды, «друг» природы, так как оно помогает снизить количество вырубаемых деревьев, которые местные жители используют в качество хвороста или угля, но теперь у них будет электричество … 2,3 миллиона тонн древесного угля используется ежегодно, для производства такого количества необходимо около 30 миллионов деревьев, поэтому новый проект, помимо всего прочего, борется с вырубкой лесов. Проект очень важен для защиты окружающей среды нашей страны, поэтому все, кто любит природу, должны его поддержать».

Проект, по оценкам, должен быть завершен примерно через три года, 15% средств уже готовы для оплаты начала исполнения проекта.