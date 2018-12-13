В Перми создадут подразделение по ликвидации рекламных конструкций

Пермь, , 07:25 — REGNUM В Перми департамент имущественных отношений администрации предлагает создать новое подразделении, которое займется демонтажем незаконных рекламных конструкций с 2019 года. Проект чиновников вызвал активное обсуждение в комитете по городскому хозяйству гордумы, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

В частности, ряд депутатов недоумевал по поводу создания новой структуры, тогда как сейчас объявляются аукционы и ликвидацией нелегальных рекламных конструкций занимаются подрядчики. К чему из бюджета выделять допсредства на содержание целого подразделения?

По данным СМИ, на оплату 17 работников, приобретение спецтехники и содержание базы хранения планируют выделить из дефицитной муниципальной казны 20 млн рублей в 2019 году и по 12 млн рублей — в 2020 и 2021 годах.

Также депутаты предложили чиновникам ввести целевые показатели — число подлежащих сносу конструкций в месяц, в год. В комитете гордумы отметили позитивное изменение облика краевой столицы после того, как мэрия занялась активным контролем в сфере рекламных конструкций.

С 1 января 2019 года в Перми начнёт действовать новая схема размещения рекламных конструкций. Их число на городских улицах сократится до 916, под снос пойдёт примерно 500 нелегальных рекламных объектов.