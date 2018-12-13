Арестованный командир судна ВМС Украины отказался от дачи показаний

Москва, , 07:19 — REGNUM Командир украинского катера «Бердянск» Роман Мокряк, арестованный после нарушения границы России в Керченском проливе, не будет давать никаких показаний до тех пор, пока не будут отпущены его подчиненные, заявил его адвокат Илья Ухов на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, Мокряк заявил следствию, что с командиром и экипажем судна необходимо обращаться как с военнопленными.

«Он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены», — написал Ухов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России при следовании из Чёрного в Азовское море. Против нарушителей было применено оружие, корабли и экипаж были задержаны.

В свою очередь, в ФСБ России заявили, что строительство и эксплуатация Крымского моста через Керченский пролив подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины.

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