Кедми: глобализм — это умное слово для подчинения «лопухов» господству США

Москва, , 06:02 — REGNUM Глобализм стал грамотным обманом глобального, прежде всего американского капитала, целью которого — подчинение всего остального мира воле США, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Принцип глобализма — это интеллигентное, умное название для лохов, как американская экономика будет управлять миром под знаменем глобализма. Американские компании, в основном, которым было тесно в Соединенных Штатах, вышли на мировой рынок и начали им управлять…», — заявил Кедми.

По его словам, это всё привело к тому, что транснациональные корпорации, которые «не имеют родины», а имеют лишь интерес получения прибыли, оформили бюрократию Евросоюза, которой глубоко безразличны национальные интересы в ситуации, когда время национальных интересов не прошло.

«Вошли в противоречие общие экономические интересы компаний, которые интересует прибыль, и национальные интересы стран… Более того, начали принимать законы, которые вредят национальным интересам», — заключил Кедми.

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