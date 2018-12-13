Кедми: Маркс был абсолютно прав, описывая то зло, что принес капитализм

Москва, , 05:49 — REGNUM Немецкий философ Карл Маркс был абсолютно прав, давая оценку капитализму, но не прав, предсказывая будущее человечества, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Маркс был абсолютно прав во всём, что касается анализа капитализма, его тупикового развития и его вреда, который капитализм принес человечеству. В отношение будущего он ошибался, потому что предсказать будущее и определить очень трудно. Поэтому вся его ценность на сегодняшний день именно в анализе капитализма, поскольку тот капитализм, который был в начале XIX века, существует и сегодня!» — заявил Кедми.

По словам Кедми, поскольку природа капитализма осталась прежней, всё, что было написано Марксом о капитализме, актуально и верно до сих пор.

Напомним, что великий немецкий философ Карл Маркс до сих пор считается знаковой фигурой в западном интеллектуальном сообществе, несмотря на войну, объявленную его идеям построения коммунизма. Его труды по экономике и философии стали вновь популярны после мирового финансового кризиса 2008 года.

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