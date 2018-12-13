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В Испании повысят минимальный размер оплаты труда

Политика

С 2019 года он составит 900 евро

Мадрид, 13 декабря 2018, 05:20 — REGNUM  В Испании в 2019 году будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 22%, заявил премьер-министр страны Педро Санчес в эфире телеканала BBC News.

Сообщается, что после повышения размер МРОТ составит 900 евро. По словам Санчеса, в богатой стране не может быть бедных рабочих. Он добавил, что инициатива в ближайшее время будет одобрена на заседании правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября испанская газета La Vanguardia опубликовала результаты исследования социальной ситуации в стране.

Согласно этому докладу, в Испании у черты бедности оказалось 26,6% населения — свыше 12 млн человек. В докладе подчеркивается, что Испания входит в число стран Евросоюза с самым высоким уровнем уязвимости населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Двенадцать миллионов испанцев живут под угрозой бедности

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Политическая жизнь Испании
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