Польский сейм поддержал действующего премьер-министра

Варшава, , 05:08 — REGNUM В сейме Польши прошло голосование о доверии правительству действующего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, сообщает TVN24.

Сообщается, что действующее правительство поддержал 231 депутат, «против» выступил 181 членов сейма, а еще двое воздержались. Таким образом, состав действующего правительства остается тем же.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к сейму с просьбой поддержать его правительство. По его замыслу, вотум доверия, полученный правительством от сейма, даст возможность продолжать задуманные реформы.

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