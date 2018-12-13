Постпред США при ООН не верит, что с Россией можно поладить

Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Наладить отношения с Россией невозможно, пока Москва не откажется от своей агрессивной внешней политики, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, передает NBC.

«США хотят отношений c Россией, но пока эта страна будет продолжать совершать те действия, которые она совершает, налаживание отношений невозможно», — заявила Хейли.

Свой пессимизм Хейли аргументировала «поведением» России в отношении «украинских моряков» и «отравления Скрипалей». По ее словам, «вторжение на Украину» и «отравление кого-то в другой стране» не должно оставаться безнаказанным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после провокации украинских ВМС в Керченском проливе Хейли заявила, что Вашингтон считает случившееся «серьезным нарушением международного права» со стороны Москвы.

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