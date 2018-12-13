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Канада потеряла в Китае еще одного человека

Политика

Что это за человек — не сообщается

Оттава, 13 декабря 2018, 04:07 — REGNUM  Канада потеряла связь с еще одним гражданином страны в Китае. Оттава подозревает, что его могли также допрашивать китайские власти, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд, сообщает телеканал CBC.

Она заявила, что представители министерства международных дел Канады не могут связаться с неназванным канадским гражданином. В связи с этим канадский МИД отправил китайским властям запрос о судьбе пропавшего гражданина. Дальнейшие подробности происшествия Фриланд не раскрыла.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря правоохранительные органы Китая задержали бывшего дипломата и гражданина Канады Майкла Коврига, который сотрудничал с «Международной кризисной группой» (ICG). Обеспокоенность задержанием коврига высказали как официальные лица Канады, так и представитель госдепа США Роберт Палладино.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае был задержан бывший канадский дипломат, госдеп США обеспокоен

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