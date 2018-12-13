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Новый генпрокурор Нью-Йорка намерена расследовать деятельность Трампа

Политика

Расследования начнутся сразу после ее вступления в должность генпрокурора

Новый генпрокурор Нью-Йорка намерена расследовать деятельность Трампа
Дональд Трамп

Нью-Йорк, США, 13 декабря 2018, 03:55 — REGNUM  Избранная генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила о намерениях провести расследование деятельности президента США Дональда Трампа, его семьи и круга его знакомств, которые могли потенциально нарушать закон. Проверку деятельности Трампа она намерена провести после вступления в должность в 2019 году, сообщает телеканал NBC News.

«Мы задействуем каждый закон, чтобы проверить деятельность президента Трампа и его финансовые транзакции, в том числе и его семьи. Мы хотим узнать обо всех, кто находится в знакомствах с ним, чтобы проверить, не нарушали ли они закон», — заявила она.

Джеймс подчеркнула, что намеревается проверить деятельность Трампа в торговле недвижимостью, факт переговоров в 2016 году о строительстве Trump Tower в России, государственные субсидии, которые получали компании Трампа, а также проверить всю деятельность фонда Trump Foundation.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Верховный суд штата Нью-Йорк отказался прекращать расследование в отношении фонда Trump Foundation, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. По словам судьи, конституция США не дает Трампу никакого иммунитета перед правосудием.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в США отказался прекращать расследование фонда Трампа

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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