Ассанж заявил о слежке в эквадорском посольстве

Лондон, , 03:40 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о фактах шпионажа в посольстве Эквадора в Лондоне во время слушаний по его апелляции по решению эквадорского суда.

Ассанж подчеркнул, что он выявил факты прослушивания в здании посольства, о чем уведомил даже ФБР США. На слушаниях он добавил, что условия, в которых он проживает в здании эквадорского диппредставительсва угрожают его здоровью и могут привести к госпитализации. По его мнению, это ему грозит экстрадицей в США.

Напомним, Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение суда Эквадора отказать ему в аннулировании регламента, специально разработанного для его пребывания в здании посольства страны. Участие в заседании Ассанж принимал через видеоконференцсвязь.