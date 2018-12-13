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Ассанж заявил о слежке в эквадорском посольстве

Политика

Об этом знают даже в ФБР

Лондон, 13 декабря 2018, 03:40 — REGNUM  Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о фактах шпионажа в посольстве Эквадора в Лондоне во время слушаний по его апелляции по решению эквадорского суда.

Ассанж подчеркнул, что он выявил факты прослушивания в здании посольства, о чем уведомил даже ФБР США. На слушаниях он добавил, что условия, в которых он проживает в здании эквадорского диппредставительсва угрожают его здоровью и могут привести к госпитализации. По его мнению, это ему грозит экстрадицей в США.

Напомним, Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение суда Эквадора отказать ему в аннулировании регламента, специально разработанного для его пребывания в здании посольства страны. Участие в заседании Ассанж принимал через видеоконференцсвязь.

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