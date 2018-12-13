Конгрессмен Медоуз не будет претендовать на пост главы аппарата Белого дома

Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Республиканский конгрессмен Марк Медоуз не является вероятной кандидатурой на пост главы аппарата администрации президента США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Конгрессмен Марк Медоуз — очень хороший друг президента Трампа, он очень хорошо работает в конгрессе. Президент сказал ему, что он нужен ему в конгрессе, поэтому он продолжит замечательно выполнять свою работу», — заявил собеседник агентства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что руководитель аппарата Белого дома США Джон Келли намерен в ближайшее время уйти в отставку. Неназванные источники телеканала сообщили, что Келли уходит в отставку из-за того, что его отношения с американским президентом Дональдом Трампом зашли в тупик.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Трамп заявил, что в ближайшее время определится, кто займет пост главы аппарата администрации президента. По его словам, он проводит собеседования с «действительно отличными людьми», претендующими на эту должность.

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