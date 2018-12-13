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Полеты Ту-160 над Карибским морем длились десять часов

Политика

В полетах приняли участие Су-30 и F-16

Москва, 13 декабря 2018, 02:55 — REGNUM  Длительность полетов российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над Карибским морем на совместных учениях в Венесуэле составила десять часов, сообщает Минобороны РФ.

В полетах приняли участие Су-30 и F-16 — истребители ВВС Венесуэлы. Российские и венесуэльские летчики отрабатывали взаимодействие во время выполнения полетных заданий.

Напомним, совместные учения ВКС РФ и ВВС Венесуэлы, начавшиеся 11 декабря, вызвали беспокойство в Вашингтоне.

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Власти Венесуэлы подчеркнули, что совместные маневры проводятся с дружественной страной, которая при необходимости может помочь обеспечить безопасность венесуэльцев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские самолеты вернутся из Венесуэлы в Россию 14 ноября.

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Россия и страны Латинской Америки
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