Полеты Ту-160 над Карибским морем длились десять часов

Москва, , 02:55 — REGNUM Длительность полетов российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над Карибским морем на совместных учениях в Венесуэле составила десять часов, сообщает Минобороны РФ.

В полетах приняли участие Су-30 и F-16 — истребители ВВС Венесуэлы. Российские и венесуэльские летчики отрабатывали взаимодействие во время выполнения полетных заданий.

Напомним, совместные учения ВКС РФ и ВВС Венесуэлы, начавшиеся 11 декабря, вызвали беспокойство в Вашингтоне.

Читайте подробнее: Оппозиция Венесуэлы впала в «дикое безумие» из-за Ту-160

Власти Венесуэлы подчеркнули, что совместные маневры проводятся с дружественной страной, которая при необходимости может помочь обеспечить безопасность венесуэльцев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские самолеты вернутся из Венесуэлы в Россию 14 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: США заявили, что Россия уберет Ту-160 из Венесуэлы 14 декабря