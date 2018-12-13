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Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной из всех

Политика

Переговоры укрепили сотрудничество Венесуэлы и России

Каракас, 13 декабря 2018, 02:46 — REGNUM  Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал встречу с российским президентом Владимиром Путиным самой полезной среди всех встреч на высшем уровне за его карьеру. Соответствующее заявление лидер Боливарианской республики сделал на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook.

По его словам, эта встреча позволила заключить Венесуэле выгодные контракты, а также укрепить сотрудничество с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро 5 декабря в Москве был подписан ряд контрактов на общую сумму более $5 млрд.

Отмечается, что Россия намерена инвестировать около $1 млрд в золотодобывающую отрасль Венесуэлы. Также Боливарианская республика закупит у России 600 тыс. тонн зерна в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро: Россия инвестирует $5 млрд в нефтедобывающую отрасль Венесуэлы

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Политическая жизнь Венесуэлы
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