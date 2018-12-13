В Совфеде оценили риски резолюции ЕП против «Северного потока – 2»

Москва, , 02:36 — REGNUM Резолюция Европейского парламента против строительства газопровода «Северный поток — 2» опасна лишь тем, что свою позицию под давлением США может изменить Германия, заявил 13 декабря член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1072983710981677056

Комментируя принятую ЕП резолюцию, в которой осуждается строительство «Северного потока — 2» как «политического» инструмента и «угрозы безопасности Европы», сенатор отметил:

«Сама по себе резолюция Европарламента против «Северного потока» не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕП принял резолюцию против «Северного потока — 2». Эксперты отмечают, что документ сам по себе носит только «рекомендательный» характер. Также обращает на себя внимание тот факт, что резолюция была принята под давлением со стороны Соединенных Штатов.

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