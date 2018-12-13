США заявили, что Россия уберет Ту-160 из Венесуэлы 14 декабря

Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 вернутся из Венесуэлы обратно в Россию 14 декабря, говорится в официальном письме пресс-секретаря Белого дома США Сары Сандерс.

«Мы общались с представителями России, они сообщили, что российские военные самолеты, прибывшие в Венесуэлу, вылетят в пятницу обратно в Россию», — приводит ее слова агентство Reuters.

Напомним, 10 декабря в Венесуэле приземлились два самолета Ту-160 ВКС России, а также самолеты Ан-124 и Ил-62. Российские самолеты прилетели для проведения совместных полетов с венесуэльскими коллегами. Госсекретарь США Майк Помпео назвал это разбазариванием своих бюджетных денег Россией и Венесуэлой.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил реакцию руководителя госдепа США Майка Помпео. Он назвал реакцию Помпео «циничной» и подчеркнул, что США располагают 800 военными базами в 80 странах.

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