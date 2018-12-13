Мадуро приготовил для США ультиматум

Каракас, , 02:16 — REGNUM Ультиматум поручил вручить американской стороне президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщается на его странице в Facebook.

Протестный документ будет вручен Джимми Стори — временному поверенному в делах Соединенных Штатов в Каракасе. Соответствующее поручение дано венесуэльскому министру иностранных дел Хорхе Арреасе.

Напомним, 12 декабря Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке плана его устранения. Сообщниками готовящихся убийства и госпереворота в Венесуэле он назвал колумбийские власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несогласная с обвинениями Богота в свою очередь обвинила Мадуров клевете.

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