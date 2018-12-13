Колумбия обвинила Мадуро в клевете

Богота, , 02:04 — REGNUM Обвинениями в клевете ответил колумбийский МИД на заявление венесуэльского президента Николаса Мадуро по поводу подготовки госпереворота. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Колумбии.

Комментируя заявление Мадуро о том, что его хотят убить и устроить в Венесуэле госпереворот (соответствующий план, сказал глава Венесуэлы, есть у Джона Болтона — советника американского президента по нацбезопасности, а президент Колумбии Иван Дуке — соучастник), в Боготе заявили, что категорически не согласны.

«Аналогичным образом министерство прямо осуждает неубедительные, неуважительные и клеветнические слова Николаса Мадуро о воображаемой войне, которую Колумбия намерена начать», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Боливарианской республики 12 декабря заявил, что Болтон намерен его устранить физически.

«Он готовит в разных местах силы наемников и полувоенных образований вместе с Колумбией, президент которой Иван Дуке является соучастником этого плана», — заявил Мадуро.

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