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Терезу Мэй отказались отправлять в отставку

Политика

Большинство однопартийцев высказались в ее пользу

Лондон, 13 декабря 2018, 01:49 — REGNUM  По итогам внутрипартийного голосования британских консерваторов о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй она сохраняет свой пост. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что 117 однопартийцев проголосовали за то, чтобы выдвинуть премьер-министру вотум недоверия. В пользу сохранения поста Терезой Мэй высказалось большинство — 200 человек. После объявления результатов голосования Мэй заявила, что продолжит свою политику по выводу Великобритании из состава Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря британские букмекеры оценили шансы Терезы Мэй остаться премьер-министром Великобритании по итогам голосования о вотуме недоверия на уровне 89%. Ранее букмекеры оценивали ее шансы на уровне 60−70%.

Читайте ранее в этом сюжете: Букмекеры Великобритании назвали шансы Терезы Мэй

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Выход Великобритании из Евросоюза
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