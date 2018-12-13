Пушков: Воинственная риторика Порошенко поможет ему фальсифицировать выборы

Москва, , 00:58 — REGNUM На заседании Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике, в котором принимал участие экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, сенаторы пришли к выводу, что украинский президент Петр Порошенко собирается массово фальсифицировать выборы. Об этом заявил председатель комиссии Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Сегодня на Комиссии СФ по информационной политике с участием Н. Азарова (премьер Украины в 2010—2014) был сделан вывод: Порошенко готовится к массированной фальсификации президентских выборов. Предвоенная риторика и военные приготовления должны облегчить ему достижение этой цели», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия якобы может начать наземную операцию против Украины в любой момент.

По его словам, Вашингтону следует поставлять больше вооружений Киеву, чтобы защитить страну от «российской агрессии». Ранее Порошенко заявлял, что украинская провокация в Керченском проливе не шутка, а «война».

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