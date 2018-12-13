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Порошенко встретился с главой Европейского совета и пожаловался на РФ

Политика

Президент Украины призвал ужесточить санкции

Брюссель, 13 декабря 2018, 00:47 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с главой Европейского совета Дональдом Туском, сообщил 12 декабря официальный сайт администрации президента Украины.

Порошенко предъявил весь перечень жалоб на Россию — от «ползучей оккупации» Азовского моря — до «невыполнения» Россией Минских соглашений.

Он предложил ряд украинских проектов, которыми могли бы заинтересоваться страны-члены ЕС, а также призвал Евросоюз продолжить ужесточать санкции в отношении России.

Напомним, Российская Федерация, подписавшая Минские соглашения, не является стороной конфликта на Украине, поэтому разговоры Порошенко о каком-либо невыполнении ею этих соглашений являются попыткой представить РФ участницей войны в Донбассе.

Ранее Европарламент принял антироссийскую резолюцию, в которой призвал страны — участницы ЕС запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в свои порты.

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Политическая жизнь Украины
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