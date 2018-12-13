Брюссель принял резолюцию против «Северного потока» под давлением – эксперт

Москва, , 00:42 — REGNUM Резолюция, принятая Европейским парламентом против проекта газопровода «Северный поток — 2», не отражает реального мнения всех подписантов, поскольку на них оказывалось давление со стороны Вашингтона, заявил глава Центра европейской информации Николай Топорнин в интервью Russia Today.

По его словам, «на Европу оказывает давление проводимая против «Северного потока — 2» американская политика». Вашингтон боится остаться без европейского рынка сбыта для своего сжиженного газа.

«Поэтому Штаты и воспитывают Европу, говорят им, что она поддерживает противника. Давление Америки сказывается и кто-то из европейцев может прислушиваться к голосу из Вашингтона, не желая усложнять отношения», — заявил Топорнин.

Также Топорнин отметил, что «Северный поток — 2» «разделил страны Европейского союза на три лагеря»: страны, заинтересованные в нем, страны, мимо которых он проходит, и те, что «вообще не имеют отношения» к этому газопроводу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря ЕП принял резолюцию против строительства «Северного потока — 2» как против «политического» проекта и «угрозы безопасности» ЕС. В резолюции упоминается «ключевая роль» Киева в энергетическом обеспечении ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»