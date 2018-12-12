Нино Бурджанадзе дискутирует с российскими экспертами

Москва, 12 декабря 2018, 23:55 — REGNUM Грузия снова вступает в пору бурления и перемен. Самое время подвести итоги прошлым годам и наметить конструктивный путь в российско-грузинских отношениях.
Можно ли говорить вообще о возможности потепления, покуда Россия контролирует Абхазию и Южную Осетию? Является ли стремление Грузии в агрессивно антироссийское крыло НАТО необратимым? Этот разговор обретает особую важность при осознании общей нестабильности кавказского региона. Что делать?
Участники круглого стола:
- БУРДЖАНАДЗЕ Нино Анзоровна — лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия»
- КОЛЕРОВ Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM
- ЭСКИН Авигдор — публицист
- и др.