Нино Бурджанадзе дискутирует с российскими экспертами

Москва, , 23:55 — REGNUM Грузия снова вступает в пору бурления и перемен. Самое время подвести итоги прошлым годам и наметить конструктивный путь в российско-грузинских отношениях.

Можно ли говорить вообще о возможности потепления, покуда Россия контролирует Абхазию и Южную Осетию? Является ли стремление Грузии в агрессивно антироссийское крыло НАТО необратимым? Этот разговор обретает особую важность при осознании общей нестабильности кавказского региона. Что делать?

Участники круглого стола: