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Нино Бурджанадзе дискутирует с российскими экспертами

Политика

Как развеять мглу над российско-грузинскими отношениями?

Москва, 12 декабря 2018, 23:55 — REGNUM  Грузия снова вступает в пору бурления и перемен. Самое время подвести итоги прошлым годам и наметить конструктивный путь в российско-грузинских отношениях.

Можно ли говорить вообще о возможности потепления, покуда Россия контролирует Абхазию и Южную Осетию? Является ли стремление Грузии в агрессивно антироссийское крыло НАТО необратимым? Этот разговор обретает особую важность при осознании общей нестабильности кавказского региона. Что делать?

Участники круглого стола:

  • БУРДЖАНАДЗЕ Нино Анзоровна — лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия»
  • КОЛЕРОВ Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM
  • ЭСКИН Авигдор — публицист
  • и др.

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Политическая жизнь Грузии
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