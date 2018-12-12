Филарет: восстание мавра в Киеве

Марьян Сидорив, , 23:35 — REGNUM

Уж не знаю, что и кого сейчас поминает патриарх (?) митрополит (?) архиепископ (?) Филарет, восстановленный Синодом Константинопольского патриархата «в своем епископском сане», но вспоминать ему явно впору Шиллера «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Потому что ему предельно откровенно показывают, что в программе создания Православной церкви в Украине (ПЦвУ) он явно лишний. И белый патриарший, с шестикрылыми херувимами, клобук в новой церкви ему «не светит».

После канонического восстановления Филарета в епископском сане казалось, что вопрос с персоной предстоятеля ПЦвУ даже не подлежит обсуждению. Действительно: а кто, как не Филарет, человек, который последние 28 лет своей девяностолетней жизни посвятил созданию смуты в Русской православной церкви, где ему патриарший клобук тоже не достался. А ведь был рядом-рядом: в мае-июне 1990 года он был «местоблюстителем патриаршего престола» после смерти патриарха Пимена. Но тогда «на престоле» Синод ему предпочел ленинградского митрополита Алексия. После этого и появилась Украинская православная церковь (Киевский патриархат), предстоятелем которой с 1995 года и стал Филарет. Сейчас УПЦ (КП) — основная движущая сила создаваемой ПЦвУ.

Однако «обсуждение» началось, причем откровенно «на публику». Причем практически сразу после церковной «реабилитации» Филарета (11 октября 2018 года). А уже 23 октября Андреас Лударос, главный редактор сайта Orthodoxia.info, в интервью Укринформу заметил: «…с украинской стороны в Киеве уже наблюдаются разные недоразумения. Например, глава УПЦ КП Филарет продолжает считать себя патриархом». А «Ортодоксия.инфо» — это «светский рупор» Константинопольского патриархата, освещающий темы, которые официальному ресурсу Фанара, сайту «Patriarchate.org», поднимать как-то «не комильфо».

Спустя неделю, 31 октября, Лударос опубликовал на «ортодоксии» свою статью с вызывающим названием «Филарет: часть решения или источник проблемы?». Суть публикации: да что он себе позволяет, этот Филарет? С деланным возмущением Лударос замечает, что с того момента, когда Константинополь восстановил его в каноническом общении этот «90-летний иерарх, ведет себя якобы он является избранным Вселенским патриархом». И «вместо того, чтобы позволить вышестоящей инстанции, т. е. Вселенскому Патриархату, выбрать каким путем будет решена это проблема (нового церковного устройства Украины — М.С.), какие шаги будут сделаны для того чтобы восстановить равновесия и покой в своей стране…», Филарет решил, что «сам будет делать все возможное и необходимое чтобы использовать ситуацию в его пользу. Он пытается навязывать свои интересы и свою повестку дня другим».

Филарет искал компромисс, изъявив готовность отказаться от предстоятельства в ПЦвУ. Но не поступался своими многолетними патриаршими амбициями: отказывался с условием предоставления ему титула «почетного патриарха» и избрания «действующим патриархом» своего выдвиженца — митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского Епифания. Но можно согласиться с Андреасом Лударосом: Филарет «не понял, что произошло или, по крайне мере, он не хочет этого показать».

Ведь Константинополь затеял всю эту историю не для того, чтобы водрузить на голову Филарета белый, с херувимами, и главное — канонический клобук предстоятеля автокефальной церкви. И даже не для того, чтобы создать эту самую, «автокефальную». Цель у Фанара куда более глобальная, и ее 10 декабря (уж не знаю — как информационный «слив» или «оговорка по Фрейду») изложил профессор Петрос Василиадис, президент Центра экуменических, миссиологических и экологических исследований имени митрополита Пантелеймона Папагеоргиу (CEMES) и почетный президент Всемирной конференции ассоциаций богословских институтов (WOCATI). В интервью, которое он дал корреспонденту той же «Ортодоксии.инфо» Марии Серети, профессор заявил: «Неспособность УПЦ (имеется в виду Московского патриархата, и в этом отношении Василиадис очевидно прав — М.С.) решить проблему и сохранить православное единство в стране, неизбежно вынудила Вселенский Патриархат действовать так, как он это сделал: полностью отменив акт 1686 года,… тем самым восстановив православное единство в Украине, восстановив ставропигию в Киеве и вернув Киевскую Митрополию под омофором Вселенского Патриарха».

Упс! И где же здесь «автокефалия», то есть административная независимость от других поместных церквей? Где место ПЦвУ в «диптихе православных церквей», этом «сообществе равных», где Константинопольскому патриарху принадлежит только «первенство по чести», но не более?

А чтобы окончательно показать «кто есть кто», председательство на Объединительном соборе, который намечен в Киеве на 15 декабря, предоставлено не Филарету, хотя от правды не уйдешь — именно он инициатор и основной движитель нынешней попытки создания украинской единой поместной церкви. Но председательствовать на Соборе будет «Экзарх Вселенского Патриарха, Митрополит Французский, Эммануил». Он же — одна из реальных кандидатур на предстоятельство.

А что Филарет? А Филарету советуют (тот же Андреас Ладурос) быть визионером. То есть человеком, который жертвует собой, чтобы увидеть реализацию своей мечты. Цинично, но трогательно…

Но не спешите хоронить старого бойца на церковном ратном поле! Он оказался не безропотным шиллеровским мавром, он восстал… Не для того Филарет без малого три десятка лет рвал в клочки единство восточнославянской православной церкви и не для того становился еретиком, чтобы «отойти в сторону», уступив дорогу мечте.

(Это не описка и не оскорбление. С точки зрения восточноправославной теологии, Филарет действительно еретик. Потому что явление смешивания национального и церковного — этнофилетизм — было осуждено как ересь на Константинопольском поместном соборе 1872 года. И это осуждение никто не снимал. Хотя сейчас в Фанаре предпочитают об этом не вспоминать).

В канун Объединительного собора, 13 декабря, Филарет собирает Архиерейский Собор УПЦ (КП). А это сила. На начало 2018 года у филаретовцев, по данным Религиозно-информационной службы Украины, было 34 епархии, 5167 действующих приходов, 62 монастыря, 3640 священников. У Украинской православной автокефальной церкви митрополита Макария, верного последователя патриарха Варфоломея — 14 епархий, 1167 приходов, 12 монастырей, 693 священника. Поэтому и предполагается, что в работе Собора примут участие около 45 иерархов УПЦ-КП, 14 представителей УАПЦ, а также «все желающие» иерархи УПЦ МП. Но последних будет очень немного. В голосовании люди Филарета будут непобедимы.

И 10 декабря предстоятель УПЦ (КП) был очень откровенен. На выходе из Владимирского собора он заявил журналистам: «Киевский патриархат является самой крупной церковью. И от нас зависит — примем ли мы то, что нам будут предлагать или не примем. Если это будет полезно нам — мы примем. Если это будет не на пользу нам и державе — мы просто не проголосуем и отбросим. И все».

В Фанаре Филарета поспешили назвать «патриархом и председателем Синода, который не существует», но ведь на соотношение голосов это не влияет, правда? Так что, возвращаясь к названию статьи Андреаса Ладуроса — «Филарет: часть решения или источник проблемы?» — приходится признать: «Безусловно, второе. Проблема, и, возможно, большая проблема».

Киев