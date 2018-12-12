Эпицентр акции протеста соратников Саакашвили переносится в Телави

Тбилиси, , 23:27 — REGNUM Параллельно инаугурации новоизбранного президента Грузии в городе Телави, примерно в то же время, что и церемония принятия Саломе Зурабишвили присяги, состоится главная акция протеста оппозиции, в рядах которой сгруппировались «Единое национальное движение» и объединившиеся вокруг него партии.

Решение о внесении изменений в планы по организации акций протеста 12 декабря вечером огласил уже бывший кандидат в президенты Грузии от ЕНД Григол Вашадзе. Он заверил, что оппозиция и ее многочисленные сторонники будут действовать в рамках Конституции и закона и «мирным путем выразят протест против насильственных выборов».

«Так как они не прислушались к нашим компромиссным предложениям, поэтому 16 декабря в Телави мы проведем мирную акцию, которая полностью будет проходить в рамках Конституции, нашего законодательства и всеобщей декларации о правах человека. Это будет мирная манифестация, в которой примут участие все входящие в объединенную оппозицию партии. И пусть не начинают они (правительство) опять паниковать, менять место инаугурации. Никто ни с кем расправляться не будет. Мы хотим, чтобы правительство еще раз услышало голос разгневанного избирателя», — заявил Вашадзе.

Представители ЕНД уже подали заявку на проведение акции в мэрию Телави. Манифестацию они планируют в 70 метрах от места инаугурации, на проспекте Руставели. Соратники Саакашвили советуют правительству Грузии «воздержаться от провокаций» и «не мешать народу свободно выражать свое мнение».

По информации представителей ЕНД, помимо Телави и параллельно Телави не менее масштабная акция протеста пройдет 16 декабря и в Тбилиси. Аналогичные, хотя и не такие многолюдные митинги планируются и в других городах, но о деталях оппоненты нынешней власти пока не говорят.

Напомним, что по традиции и согласно указу президента Грузии, изданному еще в 2001 году, местом инаугурации президента является здание парламента в Тбилиси. Ранее было заявлено, что инаугурация новоизбранного главы государства Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря.

Подразумевалось, что как и ее предшественники Михаил Саакашвили и Георгий Маргвелашвили, первая женщина-президент принесет присягу во дворе здания парламента в Тбилиси. 2 декабря представители «Единого национального движения», их соратники и сторонники провели у здания парламента первую после выборов предупредительную акцию протеста. Они выдвинули властям требования — отмены результатов президентских выборов и проведения досрочных парламентских выборов. На выполнение этих требований оппозиция отвела правительству «Грузинской мечты» 2 недели и заявила, что соберется на этом же месте 16 декабря.

Правящая партия некоторое время от разговоров об инаугурации уклонялась, а затем лидеры партии и сама Саломе Зурабишвили сообщили, что ее инаугурация пройдет не в Тбилиси, в в Телави, где Зурабишвили проиграла выборы Григолу Вашадзе. Местом проведения инаугурации был избран дворец грузинского царя Ираклия Второго.

В ответ на такое решение властей оппоненты пригрозились, что перенесут акцию протеста в Телави. После этого планы по организации инаугурации опять поменялись и было заявлено, что церемония пройдет в нескольких местах как в Тбилиси, так и в Телави и Цинандали. Оппозиция и на этом решении не успокоилась и переместила эпицентр запланированного на 16 декабря протеста в Телави.

Напомним, что в результате второго тура выборов президента, состоявшихся 28 ноября, победителем была объявлена независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала почти 60% голосов, тогда как ее конкурент — кандидат от ЕНД Григол Вашадзе — немногим более 40%. Соратники Вашадзе и лидер партии экс-президент Михаил Саакашвили заявили, что итоги выборов не признают и переходят ко второму этапу борьбы — организации всеобщего неповиновения. В рамках этого этапа они и планируют акции протеста в день инаугурации Саломе Зурабишвили.