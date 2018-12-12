«Правительственная коалиция» Йемена разрешила хуситам экспорт нефти и газа

Стокгольм, , 23:28 — REGNUM Хуситы и «правительственная коалиция» договорились о возобновлении экспорта нефти и газа из Йемена, 12 декабря передает агентство Reuters.

О решении данного вопроса было объявлено участниками переговоров по мирному урегулированию в Йемене, которые проходят в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стороны конфликта в Йемене уже достигли договоренностей по обмену военнопленными и открытию для международных рейсов аэропорта в Сане.

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