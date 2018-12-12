Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы

Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает Associated Press.

Напомним, что ранее адвокат Коэн признал себя виновным в нарушении правил финансирования предвыборных кампаний. Речь в первую очередь идёт о предвыборной кампании его клиента — Дональда Трампа.

По версии следствия, Коэн передавал средства, собранные на кампанию, двум женщинам, которые ранее якобы имели связь с Трампом. Эта была своеобразная плата за молчание.

Кроме того, Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как в отношении адвоката Коэна было начато расследование, он отрицал свою вину и явно надеялся, что в случае обвинительного приговора его бывший клиент, а ныне президент США Трамп помилует его. Однако с течением времени и после явного намерения Трампа дистанцироваться от Коэна адвокат решил пойти на сотрудничество со следствием и признал себя виновным по ряду пунктов обвинения.