Европарламент призвал страны ЕС закрыть свои порты для судов РФ

Брюссель, , 22:38 — REGNUM Европейский парламент призвал страны — члены ЕС закрыть свои порты российским судам, следующим из Азовского моря, сообщило 12 декабря информационное агентство УНИАН.

Европарламент принял резолюцию, в которой назвал украинскую провокацию в Керченском проливе «актом агрессии Российской Федерации», а также призвал РФ освободить задержанных украинских моряков.

«Европейский парламент призывает ЕС и его страны-члены закрыть доступ к портам ЕС российским судам, идущим из Азовского моря, если Россия не возобновит свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море», — сказано в резолюции.

Парламентарии также отметили необходимость снизить напряжённость ситуации при помощи дипломатических средств.

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Напомним, 26 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники задержали в территориальных водах РФ три корабля украинских ВМС, которые шли в Азовское море, проигнорировав существующий порядок перемещения по общему для двух стран морю.

В ответ на украинскую провокацию Россия ужесточила морской трафик через Керченский пролив, из-за чего украинские порты на Азовском море понесли значительные убытки.

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