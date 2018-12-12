Президент Израиля отказался от встречи с Сальвини

Иерусалим, , 22:32 — REGNUM Президент Израиля Реувен Ривлин отказался от встречи с вице-премьером и главой МВД Италии Маттео Сальвини, 12 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению офиса президента, причиной отказа от встречи с Сальвини является «плотный график» Ривлина.

Тем не менее, итальянский политик уже встретился в Иерусалиме с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который назвал Сальвини «большим другом Израиля».

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