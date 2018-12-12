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Мадуро: Болтон готовит план по свержению законной власти в Венесуэле

Политика

Президента Венесуэлы американцы хотят ликвидировать

Каракас, 12 декабря 2018, 21:46 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимается подготовкой государственного переворота в Венесуэле, а также убийства президента Боливарианской республики. Об этом Мадуро заявил сегодня, 12 декабря, на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

По словам Мадуро, именно Болтон является главой плана по развязыванию насилия и проведения в Венесуэле государственного переворота для введения «переходного правительства».

«Болтон готовит план моего убийства. Он готовит в разных местах силы наёмников и полувоенных образований вместе с Колумбией, президент которой Иван Дуке является соучастником этого плана», — рассказал Мадуро.

Напомним, ранее одна из центральных газет США — The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен объявить Венесуэлу страной, которая якобы спонсирует террористическую деятельность.

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