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ООН: Стороны конфликта в Йемене готовят резолюцию переговоров

Политика

Среди конкретных вопросов — открытие аэропорта Саны и статус порта Ходейда

Стокгольм, 12 декабря 2018, 22:03 — REGNUM  Хуситы и «правительственная коалиция» рассматривают четыре варианта резолюции переговоров по Йемену в Швеции, 12 декабря передает агентство Reuters.

По сообщению пресс-службы ООН, проекты резолюций касаются общих вопросов политического урегулирования и экономического положения Йемена. Среди конкретных вопросов — открытие аэропорта Саны и статус порта Ходейда.

Ожидается, что резолюция будет подписана сторонами конфликта позднее 12 декабря. 13 декабря переговоры должны быть завершены.

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Ситуация в Йемене
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