Глава НАК о законопроектах Клишаса и Вяткина: нормальная мировая практика

Москва, , 21:10 — REGNUM Законопроект, запрещающий СМИ и блогерам фейки, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, внесли члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«Давайте начнем с фейковых новостей. На самом деле эту тему подняли не мы. Эту тему подняли в Париже, и на эту тему активно говорил Эммануэль Макрон, он говорил об этом и на площадке ООН, развивая тему не только фейковых новостях, но и о фейковых СМИ, и о том, что с ними необходимо бороться, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Национального антикоррупционного комитета (НАК), член СПЧ Кирилл Кабанов, — Но, кроме того, что это довольно долго обсуждается в Европе, в России это начало обсуждаться после трагедии в Кемерово, когда была вброшена новость о том, что при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло 300 человек. Подобных новостей довольно много, но именно в Кемерово это сделали специально и профессионально».

«Я считаю, что наказание за подобное — это нормально. И если такие предложения есть, давайте будем их реализовывать», — подчеркнул Кирилл Кабанов.

«Что касается оскорбления государственной символики, наказание за это у нас существовало всегда. Но у нас это касалось только государственного флага и герба. Но государственная символика — это гораздо более широкое понятие. Например, мне, как человеку военному, всегда ужасно, непонятно видеть, как топчутся, например, боевые награды. Наказание за оскорбление государственной символики — это нормальная мировая практика», — отметил глава НАК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам в КоАП, предлагается штрафовать за распространение в средствах массовой информации, а также в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

Нарушение повлечет штраф на граждан до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юрлиц — до 1 млн рублей.

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