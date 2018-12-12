МИД России отреагировал на теракт в Страсбурге

Москва, , 20:50 — REGNUM Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в Страсбурге. Соответствующее сообщение распространила 12 декабря пресс-служба ведомства.

«Скорбим вместе с близкими погибших и выражаем сочувствие пострадавшим в результате ужасающего теракта 11 декабря в Страсбурге», — заявили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что «произошедшее в очередной раз подтвердило срочную необходимость объединения усилий всего международного сообщества перед лицом террористической угрозы».

Напомним, в результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга вечером 11 декабря погибли два человека, ещё 14 человек получили ранения. Мэр города Ролан Рис назвал произошедшее террористическим актом.

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