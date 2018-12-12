Посольство США недовольно восстановлением в должности главы ГФС Украины

Киев, , 21:17 — REGNUM Судебная и антикоррупционная реформы на Украине далеки от совершенства, заявили в посольстве США на Украине, комментируя решение суда о восстановлении в должность главы государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, сообщило 12 декабря информационное агентство «УНН».

"Украинский народ заслуживает правительства, которые не злоупотребляет своими должностями, а также на эффективную, справедливую судебную систему, которая может быть привлечена к ответственности влиятельных лиц», — прокомментировали в посольстве.

Американские дипломаты подчеркнули, что США намерены и дальше сотрудничать с народом Украины, помогая ему бороться с коррупцией во всех сферах жизни.

Напомним, 11 декабря окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение главы ГФС Украины Романа Насирова. Чиновник должен быть восстановлен в должности и получить зарплату за пропущенное время работы.

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