Чего опасается глава МИД Японии Коно?

Анатолий Кошкин, , 20:07 — REGNUM

Много лет скрупулезно изучаю и анализирую, а ранее и непосредственно участвовал в политических отношениях нашей страны с дальневосточной соседкой — Японией. Опыт, прямо скажем, имею немалый и весьма разнообразный. Но то, с чем столкнулся сейчас, беспрецедентно.

Как вчера поведало ТАСС, министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе состоявшейся во вторник регулярной пресс-конференции несколько раз подряд ушел от вопросов, касающихся мирного договора с Россией и хода переговоров по этой теме. «В частности, министра попросили прокомментировать заявление его российского коллеги Сергея Лаврова, который отметил, что признание Японией итогов Второй мировой войны необходимо для продолжения переговоров по мирному договору с Россией.

Коно четыре раза подряд просил журналистов «перейти к другому вопросу». В результате один из них сказал, что подобные ответы не соответствуют формату пресс-конференции. На это министр заявил, что «хочет тщательно подготовить атмосферу для переговоров» с РФ. Также Коно напомнили, что, в отличие от него, представители российского правительства регулярно комментируют тему российско-японских отношений», — сообщили аккредитованные в Японии корреспонденты ТАСС.

Подобное поведение возмутило японских журналистов, которые вовсе не «твари бессловесные» и умеют постоять за себя. Как и предполагал, японские журналисты подали жалобу на министра иностранных дел Таро Коно за неподобающее к ним отношение как к людям, выполняющим свой профессиональный долг. Однако генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, в свою очередь, отказался комментировать действия дипломата.

Комментируя необычную ситуацию, глава парламентской фракции Конституционно-демократической партии Киёми Цудзимото заявила: «За депутатами и журналистами стоит народ. Не отвечать на вопросы — это то же, что игнорировать народ… Может встать вопрос о лишении министра его поста».

Кстати, во время недавнего пребывания в Японии доводилось выслушивать жалобы и нарекания японцев по поводу введения в стране с сентября нынешнего года, то есть с момента встречи и беседы премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет на Восточном экономическом форуме, этакого «режима повышенной секретности». Рассказывали, что в тайне даже от ближайшего окружения сокрыто и содержание бесед премьера со своим «неофициальным советником», в прошлом замешанным в серии скандалов и коррупции, бывшим депутатом парламента от правящей Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки. По мнению некоторых, именно этот дискредитировавший себя деятель «выстраивает» для Абэ «хитроумные» схемы ведения переговоров с российским президентом с целью подвигнуть последнего идти на территориальные уступки Японии.

Не будем гадать, «утечки» каких договоренностей с Россией или отсутствия таковых опасаются Абэ и Коно. Тем более что, как показывает опыт, в Японии долго держать что-либо в секрете совсем не просто. А вот навлечь на себя гнев и недовольство могущественных японских СМИ для политиков, что называется, «себе дороже».