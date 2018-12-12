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Букмекеры Великобритании назвали шансы Терезы Мэй

Политика

«Деньги говорят о том, что Тереза Мэй переживет сегодняшнее голосование»

Букмекеры Великобритании назвали шансы Терезы Мэй
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 12 декабря 2018, 20:37 — REGNUM  Букмекеры Великобритании подняли шансы Терезы Мэй остаться премьер-министром по итогам голосования Консервативной партии по вотуму недоверия до 89%, 12 декабря передает агентство Reuters.

«Деньги говорят о том, что Тереза Мэй переживет сегодняшнее голосование. Но прогноз остается мрачным: мы уверенно ожидаем, что она покинет свой пост в 2019 году», — заявил журналистам представитель букмекерской конторы William Hill Руперт Адамс.

Ранее букмекеры William Hill оценивали шансы Мэй в 60%, Paddy Power — в 71%, Ladbrokes — в 67% процентов.

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