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Китай выступает за развитие морского права в интересах глобализации

Политика

Заместитель постпреда КНР в ООН выступил в Генеральной Ассамблее

Пекин, 12 декабря 2018, 19:48 — REGNUM  На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, заместитель постпреда КНР при этой организации У Хайтао выступил на тему «Океан и морское право» и высказался за продвижение системы глобального морского управления как способа строительства человеческого сообщества с единой судьбой, сообщает 12 декабря Синьхуа.

«Китай готов вместе со всеми странами мира активно способствовать строительству «Морского Шелкового пути XXI века», для чего установить партнерские отношения во всех направлениях и на всех уровнях», — заявил дипломат.

Призвав собравшихся к достижению целей устойчивого развития (до 2030 г.), У Хайтао подчеркнул, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года сформировала для этого всеобщие правовые рамки и базовые подходы.

По его словам, официальный Пекин готов принимать активное участие в глобальных вопросах моря, содействовать развитию морского права и международной системы рыболовства.

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Организация Объединённых Наций
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