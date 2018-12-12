Китай выступает за развитие морского права в интересах глобализации

Пекин, , 19:48 — REGNUM На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, заместитель постпреда КНР при этой организации У Хайтао выступил на тему «Океан и морское право» и высказался за продвижение системы глобального морского управления как способа строительства человеческого сообщества с единой судьбой, сообщает 12 декабря Синьхуа.

«Китай готов вместе со всеми странами мира активно способствовать строительству «Морского Шелкового пути XXI века», для чего установить партнерские отношения во всех направлениях и на всех уровнях», — заявил дипломат.

Призвав собравшихся к достижению целей устойчивого развития (до 2030 г.), У Хайтао подчеркнул, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года сформировала для этого всеобщие правовые рамки и базовые подходы.

По его словам, официальный Пекин готов принимать активное участие в глобальных вопросах моря, содействовать развитию морского права и международной системы рыболовства.