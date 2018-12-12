Эксперты озвучили число жертв конфликта в Йемене

Сана, , 20:38 — REGNUM Эксперты из ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), собирающие открытую информацию о вооруженных конфликтах в мире, подсчитали число жертв войны в Йемене начиная с 2016 года, 12 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно подсчету ACLED, основанному на новостях о войне в Йемене, с 2016 года в результате конфликта между хуситами и «правительственной коалицией» во главе с Саудовской Аравией погибли более 60 тыс. человек.

Отмечается, что более 28 тыс. человек были убиты за первые 11 месяцев 2018 года, что на 68% больше, чем в 2017 году. Убитые в результате конфликта являются как комбатантами, так и гражданскими лицами.

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