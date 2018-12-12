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Стороны конфликта в Йемене договорились о втором раунде переговоров

Политика

Мирные переговоры могут продолжиться уже в январе 2019 года

Стокгольм, 12 декабря 2018, 19:39 — REGNUM  Хуситы и «правительственная коалиция» Йемена согласны на продолжение мирных переговоров, 12 декабря передает агентство Reuters.

Представитель «правительственной коалиции» на переговорах в Швеции Марван Дамадж сообщил журналистам, что второй раунд переговоров может состояться уже в январе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, мирные переговоры по Йемену под эгидой ООН стартовали в Швеции 6 декабря и завершатся 13 декабря.

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